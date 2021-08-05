В Крыму сожгли полцентнера сыров и сушеного мяса

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Евпатории и Саках более 40 кг санкционных продуктов, подлежащих уничтожению.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили на прилавках магазинов сыры из Германии, Голландии и Италии общим весом 37 кг, а также более 5 кг прошутто - итальянской ветчины из окорока.

Собственники не смогли предоставить информацию об оформлении ветеринарных сертификатов и иные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции. На самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.

Санкционные продукты изъяты из оборота и уничтожены путем сжигания в печи-инсинераторе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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