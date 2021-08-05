Власть
В Крыму сожгли полцентнера сыров и сушеного мяса
Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Евпатории и Саках более 40 кг санкционных продуктов, подлежащих уничтожению.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили на прилавках магазинов сыры из Германии, Голландии и Италии общим весом 37 кг, а также более 5 кг прошутто - итальянской ветчины из окорока.
Собственники не смогли предоставить информацию об оформлении ветеринарных сертификатов и иные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции. На самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.
Санкционные продукты изъяты из оборота и уничтожены путем сжигания в печи-инсинераторе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым не пустили грузовик с курами. На Крымском мосту задержали грузовой автомобиль, водитель которого пытался ввезти на территорию Крыма 300 голов куры-молодки, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Крымчанин проведет 8,5 лет в колонии за изнасилование пенсионерки. Нижнегорский районный суд Республики Крым сегодня признал местного жителя виновным в изнасиловании и угрозе убийством 73-летней пенсионерки.
В маршрутках Симферополя ловят нарушителей масочного режима. Симферопольские транспортные чиновники совместно с полицейскими проводят проверки в городском общественном транспорте, чтобы найти нарушителей масочного режима.
Миллионы россиян стали невыездными. Выезд из России стал невозможен для 5 млн граждан с неоплаченными долгами.
Монастырь XIX века пострадал от потоков воды и грязи в горах Крыма
Селевые потоки во время ливня в горах Крыма повредили постройки Косьмо-Дамиановского монастыря под Алуштой.
На выезде из Крыма силовики задержали ялтинскую активистку
Российские силовики задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на границе Крыма, сообщает правозащитная организация ZMINA со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.
Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов»
Глава Крыма Сергей Аксенов обнаружил на территории республики «сепаратистов и диверсантов, работающих в тылу». Так он назвал предпринимателей, нарушающих антиковдиные запреты.
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
3 августа
Когда в Крыму станет прохладнее
2 августа
Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе
Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.