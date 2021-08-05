Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В маршрутках Симферополя ловят нарушителей масочного режима ● В Симферополе рабочие в масках будут ремонтировать ковидные палаты ● В Крыму за сутки выявили 375 случаев коронавируса ● Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса ● Что происходит в Ялте с коронавирусом?
В Крыму почти 400 «тяжелых» пациентов с COVID-19
фото © ria.ru
В крымских больницах на стационарном лечении находятся 392 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
В начале июля на оперштабе глава Минздрава докладывал о 349 пациентах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в середине месяца – о 373, сейчас количество таких случаев увеличилось.
«В стационарах на сегодняшний день находятся 3222 пациента, на амбулаторном лечении - 4833. Из продолжающих лечение — 392 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 11 пациентов — на искусственной вентиляции инвазивной, 98 — на неинвазивной и 1 025 пациентов получает оксигенотерапию», — сказал министр.
В Крыму развернуто 3716 коек в трех десятках учреждениях здравоохранения. В стационары за неделю госпитализированы 1106 пациентов с подтвержденным диагнозом. Количество пациентов, требующих госпитализации, за неделю уменьшилось, отметил министр.
«В целом общий уровень госпитализированных уменьшился на 60 человек, или на 4,5%. Я могу сказать о некоторой стабилизации по количеству людей в больницах на протяжении прошедших трех людей», - добавил он.
Ранее глава Крыма сообщил о том, что в республике побит рекорд по количеству умерших от коронавируса за неделю.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Что происходит в Ялте с коронавирусом?. В стационарах Ялты находятся 268 пациентов с COVID-19, в целом же в регионе с подтвержденным диагнозом и под наблюдением по коронавирусу сейчас порядка 1500 человек.
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