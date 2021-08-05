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Коронавирус в Крыму

В Крыму почти 400 «тяжелых» пациентов с COVID-19

13:57 четверг, 5 августа 2021
В Крыму почти 400 «тяжелых» пациентов с COVID-19

фото © ria.ru

В крымских больницах на стационарном лечении находятся 392 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

В начале июля на оперштабе глава Минздрава докладывал о 349 пациентах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в середине месяца – о 373, сейчас количество таких случаев увеличилось. 

«В стационарах на сегодняшний день находятся 3222 пациента, на амбулаторном лечении - 4833. Из продолжающих лечение — 392 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 11 пациентов — на искусственной вентиляции инвазивной, 98 — на неинвазивной и 1 025 пациентов получает оксигенотерапию», — сказал министр.

В Крыму развернуто 3716 коек в трех десятках учреждениях здравоохранения. В стационары за неделю госпитализированы 1106 пациентов с подтвержденным диагнозом. Количество пациентов, требующих госпитализации, за неделю уменьшилось, отметил министр.

«В целом общий уровень госпитализированных уменьшился на 60 человек, или на 4,5%. Я могу сказать о некоторой стабилизации по количеству людей в больницах на протяжении прошедших трех людей», - добавил он.

Ранее глава Крыма сообщил о том, что в республике побит рекорд по количеству умерших от коронавируса за неделю. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 375 случаев коронавируса. За 4 августа на территории Крыма зарегистрировано 375 случаев коронавирусной инфекции.

Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса. В Республику Крым поступила партия вакцины от коронавируса в количестве 33 тысяч доз.

Что происходит в Ялте с коронавирусом?. В стационарах Ялты находятся 268 пациентов с COVID-19, в целом же в регионе с подтвержденным диагнозом и под наблюдением по коронавирусу сейчас порядка 1500 человек.

В Крыму резко выросло количество умерших от коронавируса. За минувшую неделю в Крыму от коронавируса умерли 79 человек.

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