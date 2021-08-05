Власть
В Крыму отремонтировали дорогу между двумя курортами
Ремонт автомобильной дороги Черноморское — Евпатория протяженностью более 67 км завершен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает министерство транспорта Республики Крым.
«Дорожники выполнили работы по фрезерованию, устройству выравнивающего, нижнего и верхнего слоев покрытия. Завершены работы по установке бортового камня, укреплению обочин, восстановлению площадок под автобусные остановки, также на данных участках нанесена разметка и установлены дорожные знаки», - рассказали в Минтрансе.
Работы выполнила подрядная организация АО «ВАД» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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