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Происшествия

В Крыму на «Тавриде» погиб водитель микроавтобуса, шесть машин разбито

16:28 четверг, 5 августа 2021

Две аварии подряд произошли несколько часов назад на трассе «Таврида» на участке в Бахчисарайском районе.

Водитель автомобиля «Мерседес-спринтер» «смял» пять автомобилей. По предварительным данным, здесь обошлось без жертв.

Буквально в 500 метров от этой аварии произошло смертельное ДТП с участием «Газели», водитель оказался зажат в кабине. Очевидцы в соцсетях сообщают, что он погиб. По предварительным данным, «Газель» врезалась в стоящий грузовик.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Фургон влетел в грузовик на трассе «Таврида»: есть пострадавший. Один человек получил травмы в результате столкновения автомобиля «ГАЗель» с грузовиком MAN в Белогорском районе Крыма.

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