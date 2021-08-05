Происшествия
В Крыму на «Тавриде» погиб водитель микроавтобуса, шесть машин разбито
Две аварии подряд произошли несколько часов назад на трассе «Таврида» на участке в Бахчисарайском районе.
Водитель автомобиля «Мерседес-спринтер» «смял» пять автомобилей. По предварительным данным, здесь обошлось без жертв.
Буквально в 500 метров от этой аварии произошло смертельное ДТП с участием «Газели», водитель оказался зажат в кабине. Очевидцы в соцсетях сообщают, что он погиб. По предварительным данным, «Газель» врезалась в стоящий грузовик.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Фургон влетел в грузовик на трассе «Таврида»: есть пострадавший. Один человек получил травмы в результате столкновения автомобиля «ГАЗель» с грузовиком MAN в Белогорском районе Крыма.
В Бахчисарайском районе Крыма спасли маму с детьми. Поздно вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе Бельбекской долины, вблизи сел Танковое и Куйбышево Бахчисарайского района, заблудились женщина и двое детей.
В Симферополе на пешеходном переходе сбили женщину. В Симферополе водитель автомобиля «ВАЗ» сбил женщину прямо на пешеходном переходе.
В Керчи пьяный мужчина упал в реку и захлебнулся. В Керчи пьяный мужчина утонул в реке.
Монастырь XIX века пострадал от потоков воды и грязи в горах Крыма
Селевые потоки во время ливня в горах Крыма повредили постройки Косьмо-Дамиановского монастыря под Алуштой.
На выезде из Крыма силовики задержали ялтинскую активистку
Российские силовики задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на границе Крыма, сообщает правозащитная организация ZMINA со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.
Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов»
Глава Крыма Сергей Аксенов обнаружил на территории республики «сепаратистов и диверсантов, работающих в тылу». Так он назвал предпринимателей, нарушающих антиковдиные запреты.
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
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Когда в Крыму станет прохладнее
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Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе
Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.