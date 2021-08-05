Происшествия
В Крым не пустили грузовик с курами
На Крымском мосту задержали грузовой автомобиль, водитель которого пытался ввезти на территорию Крыма 300 голов куры-молодки, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз следовал из Краснодарского края. В ходе проверки специалисты обнаружили, что куры перевозились без ветеринарно-сопроводительных документов.
«Перевозчику вручен протокол об административной ответственности. Груз возвращен по месту выхода», - заявили в ведомстве.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В маршрутках Симферополя ловят нарушителей масочного режима. Симферопольские транспортные чиновники совместно с полицейскими проводят проверки в городском общественном транспорте, чтобы найти нарушителей масочного режима.
Миллионы россиян стали невыездными. Выезд из России стал невозможен для 5 млн граждан с неоплаченными долгами.
В Крыму завершили расследование уголовного дела из-за гибели трех сотрудников конвойной службы. Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кировского района Республики Крым, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибло трое сотрудников конвойной службы.
Бизнесмена, находящегося в федеральном розыске, задержали в Крыму. Уфимского бизнесмена Руслана Гилязова, находящегося в федеральном розыске с начала июня этого года, задержали в Крыму, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов»
Глава Крыма Сергей Аксенов обнаружил на территории республики «сепаратистов и диверсантов, работающих в тылу». Так он назвал предпринимателей, нарушающих антиковдиные запреты.
Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе
Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.
Туристка ночью сорвалась в скальную расщелину в горах Крыма
Девушка во время прогулки по горам Крыма сорвалась в вертикальную 15-метровую расщелину.
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
вчера
Когда в Крыму станет прохладнее
2 августа
Власти Крыма сообщили, что готовят пять исков к Киеву
Власти Крыма направят пять исков к Украине для «возмещения ущерба от блокады полуострова», сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.