Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +32
море +26

Происшествия

В Крым не пустили грузовик с курами

14:44 четверг, 5 августа 2021

На Крымском мосту задержали грузовой автомобиль, водитель которого пытался ввезти на территорию Крыма 300 голов куры-молодки, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз следовал из Краснодарского края. В ходе проверки специалисты обнаружили, что куры перевозились без ветеринарно-сопроводительных документов.

«Перевозчику вручен протокол об административной ответственности. Груз возвращен по месту выхода», - заявили в ведомстве.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В маршрутках Симферополя ловят нарушителей масочного режима. Симферопольские транспортные чиновники совместно с полицейскими проводят проверки в городском общественном транспорте, чтобы найти нарушителей масочного режима.

Миллионы россиян стали невыездными. Выезд из России стал невозможен для 5 млн граждан с неоплаченными долгами.

В Крыму завершили расследование уголовного дела из-за гибели трех сотрудников конвойной службы. Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кировского района Республики Крым, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибло трое сотрудников конвойной службы.

Бизнесмена, находящегося в федеральном розыске, задержали в Крыму. Уфимского бизнесмена Руслана Гилязова, находящегося в федеральном розыске с начала июня этого года, задержали в Крыму, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Странности
Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов»

Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов»

Глава Крыма Сергей Аксенов обнаружил на территории республики «сепаратистов и диверсантов, работающих в тылу». Так он назвал предпринимателей, нарушающих антиковдиные запреты.

Коронавирус в Крыму
Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.

Происшествия
Туристка ночью сорвалась в скальную расщелину в горах Крыма

Туристка ночью сорвалась в скальную расщелину в горах Крыма

Девушка во время прогулки по горам Крыма сорвалась в вертикальную 15-метровую расщелину.

Власть
Власти Крыма сообщили, что готовят пять исков к Киеву

Власти Крыма сообщили, что готовят пять исков к Киеву

Власти Крыма направят пять исков к Украине для «возмещения ущерба от блокады полуострова», сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации