В Бахчисарайском районе Крыма спасли маму с детьми

Поздно вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе Бельбекской долины, вблизи сел Танковое и Куйбышево Бахчисарайского района, заблудились женщина и двое детей.

Самостоятельно найти дорогу не могут. Требуется помощь спасателей.

По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавших и вывели их в безопасное место. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Всего в поисковой операции приняли участие 10 сотрудников МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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