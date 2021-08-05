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Тысячи жителей Симферополя, Керчи и Джанкоя остались без воды
Ремонтные работы на сетях оставят без воды жителей десятков улиц в Симферополе, Джанкое, Керчи и Евпатории.
Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».
Так, в крымской столице будут ограничена подача воды в микрорайоне «Загородный», на улицах Жигалиной (до 13:00), Залеской, Аральской, 60 лет Октября, Бела Куна, Кечкеметской, Пошивальников, Футболистов, Бахчисарайской, Субхи, Комсомольской, Партизанской, Грибоедова, Рубцова, Альпинистов, Туристов, переулках Вольном и Курьерском, а также прилегающих улицах и переулках. Также не будет воды в Лесном проезде.
В Джанкое из-за ремонтных работ будут перебои с водой на улицах Октябрьская, Проезжая, Северная, Симферопольская, Свердлова, ул. Кирова и на переулке Элеваторном. В Керчи по той же причине без водоснабжения останутся жители домов по улицам Петрова (№ 2, 4, 8, 14, 20, 22, 24), Кирова (№ 163), Сморжевского (№ 1, 4, 6, 8, 35).
Кроме того, аварийно-восстановительные работы проводят сегодня в Евпатории на улице Чапаева, 89. В связи с этим в этом доме не будет воды ориентировочно с 13:00 до 17:00.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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