Туристка ночью сорвалась в скальную расщелину в горах Крыма

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Девушка во время прогулки по горам Крыма сорвалась в вертикальную 15-метровую расщелину.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Сегодня ночью в 1.50 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе Сырной скалы поселка Малореченское (Алушта), девушка сорвалась со скалы», – сообщили в ведомстве.

На место прибыли три сотрудника «Крым-Спаса» с одной единицей техники. Установлено, что девушка сорвалась в едва заметную расщелину по неосторожности.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали девушку из расщелины и с травмами различной степени тяжести передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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