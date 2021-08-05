Происшествия
Туристка ночью сорвалась в скальную расщелину в горах Крыма
фото © Новости Крыма
Девушка во время прогулки по горам Крыма сорвалась в вертикальную 15-метровую расщелину.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«Сегодня ночью в 1.50 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе Сырной скалы поселка Малореченское (Алушта), девушка сорвалась со скалы», – сообщили в ведомстве.
На место прибыли три сотрудника «Крым-Спаса» с одной единицей техники. Установлено, что девушка сорвалась в едва заметную расщелину по неосторожности.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали девушку из расщелины и с травмами различной степени тяжести передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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