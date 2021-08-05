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Происшествия

Супружеская пара похищала у пенсионерки деньги на погашение кредита

09:28 четверг, 5 августа 2021

В Крыму суд рассмотрит дело супружеской пары, похищавшей деньги на погашение кредита у пенсионерки.

Об этом  рассказали в  пресс-службе прокуратуры РК.

Как установило следствие, пенсионерка, взявшая кредит в банке, ежемесячно передавала от 5 до 10 тысяч рублей на его погашение своему сыну и невестке.

Последние, в свою очередь, кредит не оплачивали, а тратили деньги на свои нужды.

«Всего на протяжении года обвиняемые похитили свыше 46 тысяч рублей, предназначенных для выплаты кредита», — уточнили в пресс-службе.

Теперь супружеской паре предстоит ответить перед судом по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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