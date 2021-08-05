Суд наложил арест на 13 самолетов российской авиакомпании за полеты в Симферополь

Под процессуальным руководством Прокуратуры АР Крым и Севастополя, украинским судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров в аэропорт Симферополя и из него.

Об этом 5 августа сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Досудебным расследованием в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 и ст. 334 УК Украины установлено неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы на оккупированную территорию, порядка въезда и выезда из нее, с целью причинения вреда интересам Украины», – говорится в сообщении Прокуратуры АРК.

Здесь также отметили, что в период с 2019 года и по настоящее время, «в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки «Airbus», для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется непосредственная продажа билетов на полуостров, а также на вылет оттуда».

«Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов», – пояснили в прокуратуре.

В ведомстве не указывают название авиаперевозчика.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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