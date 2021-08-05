Власть
Севастопольская Диорама закрывается на реставрацию
Музей обороны Севастополя сообщил о закрытии Диорамы на реставрацию.
Она начнется 5 августа и продлится до весны 2022 года, передает «Новый Севастополь».
«Планы по проведению ремонта зданий Диорамы и Панорамы администрация музея озвучивала в прошлом году, – говорится в сообщении. – Специалисты студии военных художников им. М.Б. Грекова должны были подготовить проект реставрации полотен севастопольских музеев».
Уточняется, что последняя реставрация здания проводилась более четверти века назад.
В пресс-службе музея подчеркнули, что приглашают посетителей на уличные экскурсии, мастер-классы по сбору моделей и ежедневный пуск боевой техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Феодосия и прилегающие поселки «утонули» в мусоре. Блогер рассказал, что несмотря на зловонную проблему, руководство города как ни в чем не бывало уходит в отпуск.
Владельцы земли и зданий в Ялте не платят налоги с многомиллиардной собственности. Власти Ялты заставят заплатить налоги владельцев незарегистрированных до сих пор в госреестре земельных участков, а также зданий и помещений общей стоимостью в десятки миллиардов рублей.
В Евпатории ремонтируют дорожное покрытие на центральной улице. Из-за ремонта движение транспорта по центральной улице Кирова в Евпатории затруднено.
В Ялте брошенные на улицах автомобили эвакуируют на спецплощадку. В администрацию Ялты поступают жалобы на брошенные на обочинах дорог автомобили.
В Крыму за сутки выявили 375 случаев коронавируса
За 4 августа на территории Крыма зарегистрировано 375 случаев коронавирусной инфекции.
Эксперт прогнозирует рекордное для Крыма число туристов в этом году
Введение «вакцинных» ограничений для туристов в Краснодарском крае способствовало значительному росту спроса на отдых в Крыму, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Власти Крыма анонсировали, что начинают забирать землю у украинцев
В Крыму истекли сроки для «добровольного отчуждения земельных участков», попавших под действие указа Путина о «перечне приграничных территорий, на которых иностранцам запрещено владеть землей».
вчера
В Крыму нашли 19-летнего новорожденного
17 часов назад
В Крыму резко выросло количество умерших от коронавируса
20 часов назад
В МИД России хотят, чтобы президент Зеленский «покаялся перед народом Крыма»
В МИД России отреагировали на воспоминания президента Украины Владимира Зеленского о Крыме, а также его слова о том, что полуостров «никогда не будет русской территорией».