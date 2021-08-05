Севастопольская Диорама закрывается на реставрацию

Музей обороны Севастополя сообщил о закрытии Диорамы на реставрацию.

Она начнется 5 августа и продлится до весны 2022 года, передает «Новый Севастополь».

«Планы по проведению ремонта зданий Диорамы и Панорамы администрация музея озвучивала в прошлом году, – говорится в сообщении. – Специалисты студии военных художников им. М.Б. Грекова должны были подготовить проект реставрации полотен севастопольских музеев».

Уточняется, что последняя реставрация здания проводилась более четверти века назад.

В пресс-службе музея подчеркнули, что приглашают посетителей на уличные экскурсии, мастер-классы по сбору моделей и ежедневный пуск боевой техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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