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Санкции

Российские компании отказываются работать с севастопольцами

Российские компании отказываются работать с севастопольцами

фото © Новости Крыма

Попытка благотворительного фонда «Севастопольский парус» собрать денег для благоустройства территории 365-й батареи столкнулась с активной поддержкой антикрымских санкций российскими компаниями.

Как рассказал президент фонда, член Общественной палаты Севастополя Вячеслав Тертус, к нему обратилось объединение поисковых отрядов «Долг» с просьбой собрать деньги для обозначения места нахождения 365-й батареи, где активисты при поддержке ряда регионов страны оборудуют музей.

«Даже многие севастопольцы не знают, где она находится. И есть желание установить объемно-пространственную фигуру, которая бы показывала, куда ехать», – объяснил суть вопроса Вячеслав Тертус. На эту операцию «Долгу» требуется около 350 000 рублей.

Напомним, необходимость охраны и музеефикации 365-й батареи (она же – форт «Сталин» и батарея Пьянзина), защищавшей город в 1941-1942 годах, подчеркивали общественники, историки, депутаты и прокуратура Севастополя. Для тревог было достаточно оснований – предприимчивые граждане уже успели было начать осваивать земельный участок батареи под собственные нужды.

Многочисленные запросы в крупнейшие российские сервисы, которые предоставляют возможность подключения платежных агрегаторов к благотворительным проектам, по словам Вячеслава Тертуса, закончились отказами. В тексте уведомлений прямо была указана причина – сотрудничество с организациями с Крымского полуострова является «нежелательным».

Подобные ответы он получил от многих российских компаний.

«Например, ЮMoney, бывшие Яндекс.Деньги. Они отказали, объяснив, что «у вас есть санкции, вы нам нежелательны», – описал процесс общения с крупнейшим российским сервисом онлайн-платежей Вячеслав Тертус.

Аналогичные отказы благотворительный фонд получил от Сделай.Орг, Благо.Ру и других сервисов. «Международные финансовые системы не рекомендуют работать с компаниями из Крыма, так нам прямо и сказали», – пояснил член Общественной палаты Севастополя.

В тех случаях, когда напрямую отказ не звучал, процесс общения, тем не менее, приводил к такому же результату.

«Планета.Ру каждый раз находит все новые требования к моему проекту. Я уже подозреваю, что это такая политика, чтобы сами отказались», – такое мнение сложилось у Вячеслава Тертуса по итогам общения с общероссийским сервисом.

В результате наладить цивилизованный и прозрачный процесс сбора денег на благотворительность для севастопольских фондов если и возможно, то сопряжено с большими трудностями, отмечает Вячеслав Тертус. По словам члена Общественной палаты, больше всего удивляет политика российских компаний, на практике полностью поддерживающих санкции против севастопольцев и крымчан.

В тексте использованы материалы: Форпост

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