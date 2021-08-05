Курортный сезон
Развитие сюжета: Миллионы туристов могут убить Крым ● Отдыхающие в Крыму массово жалуются на укусы мошки-гнуса ● Эксперт прогнозирует рекордное для Крыма число туристов в этом году ● В отелях Ялты не осталось мест ● Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут
Работники отеля в Алуште не пустили девушку на полупустой пляж
Сотрудники утверждали, что свободных мест нет, хотя это не соответствовало действительности.
Девушка пожаловалась, что ее вместе с детьми не пустили на пляж одного из алуштинских отелей. Работники аргументировали это тем, что на пляже отдыхают только постояльцы и свободных мест, якобы, нет. Об этом в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» в Facebook написала пользователь под ником Tvoya Ulibka.
«Пляж был полупустой. Была вызвана полиция и написано заявление. Прошу разобраться с такими правонарушениями», - написала девушка, опубликовав в доказательство видео инцидента.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперт прогнозирует рекордное для Крыма число туристов в этом году. Введение «вакцинных» ограничений для туристов в Краснодарском крае способствовало значительному росту спроса на отдых в Крыму, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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