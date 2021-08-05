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Курортный сезон

Работники отеля в Алуште не пустили девушку на полупустой пляж

19:17 четверг, 5 августа 2021
Алушта

Сотрудники утверждали, что свободных мест нет, хотя это не соответствовало действительности.

Девушка пожаловалась, что ее вместе с детьми не пустили на пляж одного из алуштинских отелей. Работники аргументировали это тем, что на пляже отдыхают только постояльцы и свободных мест, якобы, нет. Об этом в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» в Facebook написала пользователь под ником Tvoya Ulibka.

«Пляж был полупустой. Была вызвана полиция и написано заявление. Прошу разобраться с такими правонарушениями», - написала девушка, опубликовав в доказательство видео инцидента.

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