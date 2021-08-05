Пострадавшие от потопа дворы в Ялте пообещили починить через год

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В Ялте на 2022 год запланирован ремонт 62 пострадавших от потопа дворов.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Янина Павленко.

«Список дворов определен комиссионно – нашими специалистами, а также министерства строительства и архитектуры, Инвестиционно-строительного управления, минЖКХ, управляющих компаний, депутатами. Изначально их было 51. После дополнительного обследования добавилось еще 11. Наибольшее количество объектов — на улицах Кривошты, Вергасова, Киевской», — отметила Павленко.

Она добавила, что проектно-сметная документация будет составлена на средства местного бюджета, необходимо 34 миллиона рублей. Сам ремонт будет проводиться за федеральные деньги

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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