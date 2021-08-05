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Курортный сезон

Отдыхающие в Крыму массово жалуются на укусы мошки-гнуса

14:23 четверг, 5 августа 2021

Только-только отошла тема кусающихся божьих коровок, которые в этом году оккупировали побережье от Сочи до Евпатории, как в Крыму - новая напасть.

Мелкие летающие насекомые, которые, по рассказам местных жителей и туристов, сейчас портят отдых - залезают через щели в москитных сетках, облепливают кондиционеры, оконные рамы, стены, садятся на людей на улице. Но самое неприятное - они кусаются. На месте укусов, похожих на комариные, появляется волдырь.

Говорят, что появились такие вот насекомые еще в позапрошлом году, до этого про них ничего не было известно. Но в нынешнем сезоне они просто заполонили все вокруг. Определить, кто это на самом деле, пока не удалось. Некоторые считают, что это вид мошки-гнуса.

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