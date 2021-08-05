Курортный сезон
Развитие сюжета: Эксперт прогнозирует рекордное для Крыма число туристов в этом году ● В отелях Ялты не осталось мест ● Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут ● Власти Крыма призвали туристов не засорять полуостров мусором ● Власти Крыма решили, что полуостров лидирует в рейтинге популярности у российских туристов
Отдыхающие в Крыму массово жалуются на укусы мошки-гнуса
Только-только отошла тема кусающихся божьих коровок, которые в этом году оккупировали побережье от Сочи до Евпатории, как в Крыму - новая напасть.
Мелкие летающие насекомые, которые, по рассказам местных жителей и туристов, сейчас портят отдых - залезают через щели в москитных сетках, облепливают кондиционеры, оконные рамы, стены, садятся на людей на улице. Но самое неприятное - они кусаются. На месте укусов, похожих на комариные, появляется волдырь.
Говорят, что появились такие вот насекомые еще в позапрошлом году, до этого про них ничего не было известно. Но в нынешнем сезоне они просто заполонили все вокруг. Определить, кто это на самом деле, пока не удалось. Некоторые считают, что это вид мошки-гнуса.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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