На выезде из Крыма силовики задержали ялтинскую активистку

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Российские силовики задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на границе Крыма, сообщает правозащитная организация ZMINA со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

По словам адвоката, ее задержание произошло в 00:30, после чего в 06:00 она была доставлена управление российского Следкома по Крыму в Симферополе. Причиной задержания стало то, что Пападопулу якобы находится в розыске и у нее взяли подписку о невыезде, уточнил адвокат.

Ладин также сообщил, что женщине хотят предъявить обвинение, а следователь Антон Стеценко не согласовывал с ним свои планы относительно допроса.

«Я с ней проконсультировался, и она должна отказаться давать показания и требовать повестку, чтобы прийти со своим защитником и дать исчерпывающие показания по инкриминируемым ей обвинениям, какой бы ерундой они не были», – сказал Ладин.

Публичных комментариев российских силовиков по поводу ситуации с Пападопулу нет.

Напомним, что ранее силовики проводили обыск у ялтинской активистки Людвики Пападопулу – 4 февраля 2021 года – в рамках уголовного дела о «клевете в СМИ или в интернете» (статья 128.1 часть 2 Уголовного кодекса России).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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