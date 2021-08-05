Происшествия
На Крымском мосту закрыли одну полосу из-за дорожной аварии
Движение транспорта на Крымском мосту в направлении полуострова осуществляется по одной полосе из двух из-за дорожно-транспортного происшествия.
Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Тамань».
«На Крымском мосту по направлению в город Керчь на 152 км движение осуществляется по одной полосе. Причина – ДТП. Выставлены предупреждающие знаки и ограничение скорости», – говорится в сообщении.
Как отметили в учреждении, заторов и затруднений в движении нет. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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