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Происшествия

На Крымском мосту закрыли одну полосу из-за дорожной аварии

20:27 четверг, 5 августа 2021

Движение транспорта на Крымском мосту в направлении полуострова осуществляется по одной полосе из двух из-за дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Тамань».

«На Крымском мосту по направлению в город Керчь на 152 км движение осуществляется по одной полосе. Причина – ДТП. Выставлены предупреждающие знаки и ограничение скорости», – говорится в сообщении.

Как отметили в учреждении, заторов и затруднений в движении нет. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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