Потоп в Крыму
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Монастырь XIX века пострадал от потоков воды и грязи в горах Крыма
фото © монастырь Косьмы и Дамиана / Instagram
Селевые потоки во время ливня в горах Крыма повредили постройки Косьмо-Дамиановского монастыря под Алуштой.
Об этом сообщил помощник наместника монастыря Игорь Гончаренко.
«Вчера вечером сильный дождь начался, реки вышли из своих русел, и вода направилась в нашу сторону, все начало сносить. Потеряно много имущества. Затопило дровницу с дровами, что мы запасали на зиму и часть хозпостроек», – сказал Гончаренко.
Сейчас вода продолжает подмывать капитальные сооружения. В монастыре опасаются, что вода подмоет фундаменты зданий. «Сейчас мы до сих пор не можем перенаправить потоки воды, вернуть реку в свое русло. Потому что нет тяжелой техники. Нужно порядка 40 самосвалов, чтобы все это вывезти и отмыть», – добавил Гончаренко.
Священнослужители обратились к местным властям за помощью. Содействие оказывают лесники и руководство заповедника.
Мужской Косьмо-Дамиановский монастырь находится на территории Крымского заповедника в 20 км от Алушты в районе поселка Розовый. Он основан в 1856 году, возрождение началось в 1994 году. Сейчас монастырь действующий. На территории монастыря находится источник Савлух-Су.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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