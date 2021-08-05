Водный кризис
Развитие сюжета: Севастополь обеспечен водой на ближайшие два года ● Для поиска воды под Азовским морем обещают пробурить полукилометровые скважины ● Власти Крыма рассказали о сроках подачи иска к Украине из-за «водной блокады» ● В России решили, что в Крыму два года не будет проблем с водой ● В Financial Times написали о «войне» между Россией и Украиной из-за воды для Крыма
Мишустин поручил дать Крыму еще 2,3 млрд рублей на водоснабжение
фото © Новости Крыма
Значительную часть этих средств потратят на реконструкцию водовода на ЮБК.
Крым получит еще 2,3 миллиарда рублей для обеспечения стабильного водоснабжения местного населения. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишутин.
Из указанной суммы 940 миллионов потратят на реконструкцию тоннельного водовода на Южном берегу полуострова, еще на 1,36 миллиарда отремонтируют водовод в пригороде крымской столицы.
Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства.
Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что водная проблема в Крыму решена на ближайшие два года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Примечания
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