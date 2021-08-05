Мишустин поручил дать Крыму еще 2,3 млрд рублей на водоснабжение

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Значительную часть этих средств потратят на реконструкцию водовода на ЮБК.

Крым получит еще 2,3 миллиарда рублей для обеспечения стабильного водоснабжения местного населения. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишутин.

Из указанной суммы 940 миллионов потратят на реконструкцию тоннельного водовода на Южном берегу полуострова, еще на 1,36 миллиарда отремонтируют водовод в пригороде крымской столицы.

Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что водная проблема в Крыму решена на ближайшие два года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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