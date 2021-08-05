Миллионы туристов могут убить Крым

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Миллионные туристические потоки на Крымский полуостров могут создать трудности для транспортной инфраструктуры полуострова и негативно сказаться на природе.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

По мнению специалиста, большая нагрузка ложится на дорожную сеть региона.

Частично ситуацию облегчает трасса «Таврида», однако проблемными остаются маленькие дороги в самих курортных поселках или на подъездах к ним.

«Таврида» сильно разгрузила тот хаос, который творился на крымских дорогах. Но нам сейчас нужно привести в порядок небольшие дороги, особенно на ЮБК, на западе Крыма. Тут необязательно гнаться за расширением или повышением пропускной способности. Достаточно грамотно подойти к системе перехватывающих парковок, - пояснил Вахрушев. – Если мы возьмем в пример ту же Европу – например, Италию или Грецию, то там такие же узкие улочки. Но там проблема решается перехватывающими парковками и организацией стоянок транспорта, особенно возле экскурсионных объектов».

Вторая проблема, которая появляется в Крыму с миллионами туристов – это нагрузка на рекреацию. Ведь многие как раз едут для того, чтобы отдохнуть в регионе дикарями, с палаткой или на автомобиле. Решить эту проблему можно системой организованных автокемпингов, считает эксперт.

«Сейчас есть модный подход, так называемые глэмпинги. Но это не автотуристские учреждения. А нужно возрождать организованные автокемпинги. То, что мы видим, проезжая Морское или Штормовое, – это, по сути, стихийные места. В этих популярных у туристов местах надо создать какие-то условия – причем в случае с кепмингами они незначительны – достаточно подвести электричество, организовать туалет и вывоз мусора. Если это поднять до определенного уровня, мы, естественно, получим очень интересное туристическое направление», - уверен Вахрушев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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