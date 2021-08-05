Миллионы россиян стали невыездными

Выезд из России стал невозможен для 5 млн граждан с неоплаченными долгами.

Об этом сообщили «Известия» по данным Федеральной службы судебных приставов.

«На 1 июля 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 5 млн российских граждан, у которых есть долги, – говорится в сообщении. – За год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн».

Уточняется, что причиной ограничения чаще всего являются долги в кредитных организациях, задолженность за услуги ЖКХ и невыплаченные алименты.

По мнению президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, потенциально невыездных граждан в будущем может стать еще больше в силу того, что уже на данный момент зафиксировано порядка 7,2 млн случаев просрочки различных платежей среди россиян. «Всего у банков и микрофинансовых организаций насчитывается около 40-43 млн заемщиков. Получается, что каждый пятый-шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», – отметил он.

Ранее сообщалось, что власти могут разрешить коллекторам взыскивать долги за ЖКХ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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