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Происшествия

Крымчанин проведет 8,5 лет в колонии за изнасилование пенсионерки

13:05 четверг, 5 августа 2021

Нижнегорский районный суд Республики Крым сегодня признал местного жителя виновным в изнасиловании и угрозе убийством 73-летней пенсионерки.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В начале января текущего года в ночное время суток у подсудимого возник преступный умысел на совершение разбойного нападения в отношении пожилой односельчанки в целях хищения ее имущества, – говорится в сообщении. – Действуя умышленно, с целью разбойного нападения на потерпевшую, подсудимый через незамкнутую входную дверь зашел в дом, в спальне которого спала потерпевшая, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия потребовал передать ему наличные деньги и ценности».

В суде отметили, что после угроз пенсионерка, опасаясь за жизнь, не стала оказывать сопротивления и передала молодому человеку 25 тысяч рублей. После этого 21-летний крымчанин решил ее изнасиловать.

«Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей в силу ее престарелого возраста, совершил половое сношение с применением насилия к потерпевшей и угрожая убийством, – уточнили в суде. – В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Гражданские иски по делу не заявлялись».

Кроме того, суд установил, что в декабре 2020 года подсудимый находился в гостях у знакомой, с которой распивал спиртное. Когда женщина отвлеклась, он украл у нее ювелирные изделия и ушел домой.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, части 3 статьи 162 УК РФ – разбой, пункту б части 2 статьи 131 УК РФ – изнасилование, пункту б части 2 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, части 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Молодому человеку назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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