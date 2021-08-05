Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса

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В Республику Крым поступила партия вакцины от коронавируса в количестве 33 тысяч доз.

Об этом сегодня на заседании оперштаба по противодействию COVID-19 сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«Вчера мы получили в республику крупную партию вакцины в количестве 33 тысяч доз, которые сегодня будем выдавать в наши медицинские организации. Также в ближайшее время дополнительно еще ожидаем прибытие 22 тысяч доз», – рассказал Остапенко.

Всего в Крым с начала прививочной кампании поступило 459 342 дозы вакцины.

«Вакцинировано первым этапом 428 263 человека, вакцинировано вторым этапом 362 704 человека. Остаток вакцины в медицинских организациях составляет порядка 30 тысяч доз», – уточнил глава минздрава.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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