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Власть

«Комета» из Сочи в Севастополь долетит не раньше 2022 года

Быстроходное судно на подводных крыльях «Комета 120» свяжет Сочи и Севастополь не раньше 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

«На сегодняшний день действительно активно ведется проработка вариантов организации пассажирских маршрутов в Азово-Черноморском бассейне. В частности рассматривается маршрут Сочи – Севастополь.<…> Окончательное решение относительно организации данного маршрута будет принято не ранее 2022 года, исходя из готовности инфраструктуры портов к приему и обслуживанию скоростных пассажирских судов», – сообщили в ведомстве.

В Минпромторге подчеркнули, что на данный момент уточняются все требования к мореходности и пассажировместимости судов, обслуживающих данное направление.«От их стоимости и расходов на эксплуатацию будет зависеть конечная цена поездки», – заключили в Минпромторге.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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