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Общество

Количество выпавших в июле осадков в Крыму превысило норму на треть

12:17 четверг, 5 августа 2021

В июле в Крыму выпало осадков почти на треть больше от месячной нормы.

Об этом свидетельствуют данные Крымского гидрометцентра.

«Средняя за месяц температура воздуха составила +25,3 градуса (на 2,9 градуса выше нормы), осадков выпало 50,8 мм (130% нормы)», – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды в Крыму связан с прохождением фронтальных разделов и влиянием тропических воздушных масс.

Ранее сообщалось, что крымские водохранилища за июль пополнились на 1,8 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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