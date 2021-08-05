Количество выпавших в июле осадков в Крыму превысило норму на треть

В июле в Крыму выпало осадков почти на треть больше от месячной нормы.

Об этом свидетельствуют данные Крымского гидрометцентра.

«Средняя за месяц температура воздуха составила +25,3 градуса (на 2,9 градуса выше нормы), осадков выпало 50,8 мм (130% нормы)», – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды в Крыму связан с прохождением фронтальных разделов и влиянием тропических воздушных масс.

Ранее сообщалось, что крымские водохранилища за июль пополнились на 1,8 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайшие часы. Сильные ливни с грозами, шквал и град ожидаются в Крыму до конца текущего дня.

Прогноз погоды в Крыму на среду 4 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 4 августа.

Наводнения и смерчи: чего ждать Крыму от глобальных изменений климата. Глобальные изменения климата существенно отразятся на погоде полуострова и приведут к тому, что экстремальные погодные явления в регионе будут проявляться все чаще.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 3 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 3 августа.