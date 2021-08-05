Общество
Количество выпавших в июле осадков в Крыму превысило норму на треть
В июле в Крыму выпало осадков почти на треть больше от месячной нормы.
Об этом свидетельствуют данные Крымского гидрометцентра.
«Средняя за месяц температура воздуха составила +25,3 градуса (на 2,9 градуса выше нормы), осадков выпало 50,8 мм (130% нормы)», – говорится в сообщении.
По данным синоптиков, неустойчивый характер погоды в Крыму связан с прохождением фронтальных разделов и влиянием тропических воздушных масс.
Ранее сообщалось, что крымские водохранилища за июль пополнились на 1,8 млн кубометров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайшие часы. Сильные ливни с грозами, шквал и град ожидаются в Крыму до конца текущего дня.
Прогноз погоды в Крыму на среду 4 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 4 августа.
Наводнения и смерчи: чего ждать Крыму от глобальных изменений климата. Глобальные изменения климата существенно отразятся на погоде полуострова и приведут к тому, что экстремальные погодные явления в регионе будут проявляться все чаще.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 3 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 3 августа.
Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе
Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Туристка ночью сорвалась в скальную расщелину в горах Крыма
Девушка во время прогулки по горам Крыма сорвалась в вертикальную 15-метровую расщелину.
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
вчера
Когда в Крыму станет прохладнее
2 августа
«Совок для стариков»: пенсионеры - основные отдыхающие в Крыму
Курорты Крымского полуострова — не для молодежи. К такому выводу пришел российский тревел-блогер.