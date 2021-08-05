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Коронавирус в Крыму

Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

фото © www.inform.kz

Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Выздоровело в Севастополе за сутки 189 человек, умерло семь пациентов.

За весь период пандемии в городе зарегистрировано 21 653 случая коронавируса, выздоровело 18 836 человек, умерло 882 пациента.

Волна антирекордов по числу суточных заражений коронавирусом началась в Севастополе во второй половине июля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе рабочие в масках будут ремонтировать ковидные палаты. Во втором симферопольском клиническом роддоме, который в настоящее время перепрофилирован под коронавирусный госпиталь, до конца года проведут капитальный ремонт системы вентиляции помещений.

В Крыму за сутки выявили 375 случаев коронавируса. За 4 августа на территории Крыма зарегистрировано 375 случаев коронавирусной инфекции.

Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса. В Республику Крым поступила партия вакцины от коронавируса в количестве 33 тысяч доз.

Что происходит в Ялте с коронавирусом?. В стационарах Ялты находятся 268 пациентов с COVID-19, в целом же в регионе с подтвержденным диагнозом и под наблюдением по коронавирусу сейчас порядка 1500 человек.

Коронавирус в Крыму
Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.

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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

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