Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

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Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Выздоровело в Севастополе за сутки 189 человек, умерло семь пациентов.

За весь период пандемии в городе зарегистрировано 21 653 случая коронавируса, выздоровело 18 836 человек, умерло 882 пациента.

Волна антирекордов по числу суточных заражений коронавирусом началась в Севастополе во второй половине июля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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