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Происшествия

Фургон влетел в грузовик на трассе «Таврида»: есть пострадавший

13:22 четверг, 5 августа 2021

Один человек получил травмы в результате столкновения автомобиля «ГАЗель» с грузовиком MAN в Белогорском районе Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла накануне вечером в районе поселка Зуя на трассе «Таврида».

«По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗель», двигаясь по автодороге со стороны Белогорска в Зую, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем MAN», - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля фургона, ему ее оказали медики на месте происшествия.

По факту происшествия полиция проводит проверку и выясняет причины и условия, повлекшие ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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