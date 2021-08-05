Происшествия
Фургон влетел в грузовик на трассе «Таврида»: есть пострадавший
Один человек получил травмы в результате столкновения автомобиля «ГАЗель» с грузовиком MAN в Белогорском районе Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла накануне вечером в районе поселка Зуя на трассе «Таврида».
«По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗель», двигаясь по автодороге со стороны Белогорска в Зую, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем MAN», - рассказали в ведомстве.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля фургона, ему ее оказали медики на месте происшествия.
По факту происшествия полиция проводит проверку и выясняет причины и условия, повлекшие ДТП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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