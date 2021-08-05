Власть
Феодосия и прилегающие поселки «утонули» в мусоре
Блогер рассказал, что несмотря на зловонную проблему, руководство города как ни в чем не бывало уходит в отпуск.
Феодосия и расположенные поблизости поселки уже просто утонули в мусоре, стоит страшное зловоние, сообщил на своей странице в Facebookкрымский блогер Александр Талипов, опубликовав соответствующие фотографии.
«И что вы думаете, городское руководство - глава администрации Бовтуненко и глава городского совета Сердюкова уходят в отпуск. Это в разгар курортного сезона, когда в городе огромное количество проблем», - написал блогер.
Ранее в Минэкологии Крыма рапортовали об уборке десятков тонн мусора с косы Беляус на западе полуострова.
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