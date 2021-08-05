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Власть

Феодосия и прилегающие поселки «утонули» в мусоре

Блогер рассказал, что несмотря на зловонную проблему, руководство города как ни в чем не бывало уходит в отпуск.

Феодосия и расположенные поблизости поселки уже просто утонули в мусоре, стоит страшное зловоние, сообщил на своей странице в Facebookкрымский блогер Александр Талипов, опубликовав соответствующие фотографии.

«И что вы думаете, городское руководство - глава администрации Бовтуненко и глава городского совета Сердюкова уходят в отпуск. Это в разгар курортного сезона, когда в городе огромное количество проблем», - написал блогер.

Ранее в Минэкологии Крыма рапортовали об уборке десятков тонн мусора с косы Беляус на западе полуострова.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории ремонтируют дорожное покрытие на центральной улице. Из-за ремонта движение транспорта по центральной улице Кирова в Евпатории затруднено.

В Ялте брошенные на улицах автомобили эвакуируют на спецплощадку. В администрацию Ялты поступают жалобы на брошенные на обочинах дорог автомобили.

В Симферополе нашли «серые зоны», которые никто не хочет убирать. Глава Симферополя Валентин Демидов проверил санитарное состояние города, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

По улице в Симферополе течет «технологический сброс». Предприятие «Вода Крыма» осуществляет ремонтные работы на улице Ливневая в Симферополе, в связи с чем был произведен технологический сброс воды.

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