Феодосия и прилегающие поселки «утонули» в мусоре

Блогер рассказал, что несмотря на зловонную проблему, руководство города как ни в чем не бывало уходит в отпуск.

Феодосия и расположенные поблизости поселки уже просто утонули в мусоре, стоит страшное зловоние, сообщил на своей странице в Facebookкрымский блогер Александр Талипов, опубликовав соответствующие фотографии.

«И что вы думаете, городское руководство - глава администрации Бовтуненко и глава городского совета Сердюкова уходят в отпуск. Это в разгар курортного сезона, когда в городе огромное количество проблем», - написал блогер.

Ранее в Минэкологии Крыма рапортовали об уборке десятков тонн мусора с косы Беляус на западе полуострова.

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