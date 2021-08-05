Эксперт прогнозирует рекордное для Крыма число туристов в этом году

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Введение «вакцинных» ограничений для туристов в Краснодарском крае способствовало значительному росту спроса на отдых в Крыму, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее мнению, в этом году полуостров может обновить рекорд по количеству отдыхающих.

«Крым существенно выиграл от решения Краснодарского края, потому что имело место перераспределение потоков. Когда стало понятно, что в августе в Краснодарском крае не очень хотят отдыхать несколько сотен тысяч человек, то они выбрали Крым, Абхазию и Турцию… В Крыму сезон в этом году будет рекордным», – сказала Ломидзе на пресс-конференции в Москве.

По данным эксперта, из-за введенных властями ограничений продажи турпутевок на Кубани упали в пять раз и продолжают снижаться.

«На начало августа мы видим, что объем бронирований снизился на порядки за последний месяц. Некоторые отели в августе в разгар сезона на Кубани закрываются. Они договариваются с другими коллегами, переселяют всех в один отель, делят расходы. Пришло снижение цены процентов на 20% – и объем бронирований не растет. Некоторые отели все еще загружены на 80%, но у некоторых она снизилась до 50-60%», – констатировала Ломидзе.

С 1 августа в объектах размещения Краснодарского края начали действовать новые привила заселения гостей. Отели и санатории могут принимать туристов только при наличии у них сертификата о вакцинации. Второй вариант – сделать прививку непосредственно в месте отдыха по приезде на Кубань. Просто с ПЦР-тестами обычным взрослым туристам больше заселиться нельзя (кроме детей до 15 лет и редких случаев, когда есть медотвод).

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за семь месяцев 2021 года в регионе отдохнули уже пять миллионов туристов. Это на 27% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, который является рекордным по количеству туристов для Крыма – 7,43 млн человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Туристы предпочитают Крым после введения ковидных ограничений на Кубани. Крымские курорты фиксируют спрос среди туристов, отказавшихся от отдыха в Краснодарском крае из-за коронавирусных ограничений.

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