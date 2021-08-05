Власть
Аксенов назначил нового министра топлива и энергетики Крыма
Новым министром топлива и энергетики Крыма назначен Игорь Коринь.
Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Назначить Кориня Игоря Владимировича на государственную должность Республики Крым – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – говорится в указе.
До последнего времени Коринь занимал должность генерального директора «Крымэнерго».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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