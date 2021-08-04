Железную дорогу в Инкермане спроектируют за 140 млн рублей

Железнодорожная ветка пройдет в обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря.

Проектно-изыскательские работы по строительству железнодорожной ветки, которая пройдет в обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря, обойдутся почти в 140 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает «Крымская железная дорога», которая сейчас ищет подрядчика для проведения работ.

Длина обхода составит 1,6 километра, он закончится в районе моста через реку Черная.

Ранее губернатор заявил, что проект строительства железнодорожного объезда вокруг Свято-Климентовского мужского монастыря, предполагающий бурение тоннелей в Инкерманских скалах, вероятнее всего, отправят на пересмотр.

Реализация первого проекта уничтожила бы стадион, который сейчас строится в Инкермане в рамках ФЦП. Напомним, что построить железную дорогу в обход монастыря в Инкермане поручил президент Владимир Путин в январе прошлого года.

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