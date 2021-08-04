Водная стихия вырывала деревья и кружила машины в селе под Севастополем

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Село Гончарное под Севастополем вновь рискует стать жертвой большой воды. Жители и волонтеры обнаружили – потоп, который случился в прошлом месяце, может иметь долгосрочные последствия, передают «Вести Севастополь».

Группа волонтеров помогает жителям села Гончарное оправиться после потопа. Сейчас здесь аккуратные кучи веток и мусора. Но то, что увидели добровольцы, едва приехав, повергло их в шок.

«В огороде у человека машина стоит. Мы говорим: ваша машина, как она сюда попала? Он говорит: это не моя машина, машина с другой улицы совершенно, ее сюда принесло рекой», – вспоминает волонтер Евгений Кобушкин.

Даже старожилы не помнят такого разрушительного дождя. Маленький прежде ручей никак не мог успокоиться – нес из размытой свалки мусор, ветки и камни. Тогда волонтеры отправились выше в горы посмотреть, как шел водный поток. Там их ждал каменный хаос.

Местные жители называют это место Плоский камень. Похоже, после летних потопов придется придумывать новое название. Вода создала целые каменные острова и уложила естественные дамбы. Теперь даже самый небольшой дождь в селе – повод для большой паники.

Раньше здесь можно было просто прогуляться вдоль русла. Сильнее всего очевидцев впечатлили вырванные с корнем деревья. Некоторые выступы скал и растения обломаны на уровне 5-6 метров от земли. Это дает представление о мощи, с которой шла вода.

«Это русло – оно было узким, небольшим руслом. За два часа это все принесло сверху. И хорошо, что это не дошло пока до Гончарного. Потому что сейчас, если посмотреть, столько уже образовалось искусственных плотин! Если повторится такое же, то вся эта порода, со всеми деревьями и бревнами, это все придет в Гончарное и просто его не будет. Ну, части Гончарного точно», – считает глава волонтерского движения Сергей.

Опасения вызывают узкие улицы Гончарного и полное отсутствие ливневок. Если не заключить бывший ручей в бетонный коллектор, уверены местные жители, следующая большая вода может стать для села фатальной. Добровольцы сообщили о ситуации в Севприроднадзор. Там пообещали прислать комиссию, чтобы оценить реальные риски. Параллельно размышляют, как повлияла на экологию размытая свалка. Ручей из Гончарного впадает в пруд на Тороповой даче, а затем – в озеро у горы Гасфорта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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