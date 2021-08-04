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Власть

Власти России наобещали крымчанам «курорт мирового уровня»

09:45 среда, 4 августа 2021

«Крымский полуостров - будущий курорт мирового значения, однако для этого еще предстоит провести комплекс мер», уверен заместитель председателя правительства РФ и куратор региона Марат Хуснуллин.

«Перспективы Крыма, на мой взгляд, очень хорошие. Считаю, что он должен стать курортом мирового уровня, чтобы люди сюда ехали так же, как и на признанные места отдыха, в том числе за границей», - заявил Марат Хуснуллин.

Для этого, по его мнению, «необходимо проделать комплексную работу, в том числе определить с градостроителями порядок застройки прибрежной территории».

«В первую очередь нужно разобраться с градостроительной документацией, где строить высотные и невысотные здания – это должны решать профессионалы-градостроители... По плотности и высотности застройки могут быть разные варианты: где-то дальше от берега более высотное строительство, ближе к берегу – менее высотное. Это большая комплексная программа, которая включает в себя, в том числе вопрос транспортной составляющей, как люди будут сюда приезжать, инженерное обеспечение, - пояснил вице-премьер. - Очень важно, а какая стоимость услуг будет? Нужно же быть конкурентоспособными. А вообще в Севастополь и Крым я верю, перспектива очень большая».

Кроме того, куратор региона подчеркнул, что «перед властями поставлена амбициозная задача – до 2025 года привлечь один триллион рублей инвестиций».

«Это амбициозная задача, и надо понимать, какие это инвестиции, во что они будут вкладываться – гостиницы, рабочие места, жилье, инфраструктура. Эту задачу мы пытаемся решить с коллегами и представить конкретный план действий», - резюмировал Хуснуллин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Неожиданно: Крыма нет в списке регионов, куда хотели бы переехать россияне. Люди предпочитают полуострову Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

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