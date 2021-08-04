Власти Крыма анонсировали, что начинают забирать землю у украинцев

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В Крыму истекли сроки для «добровольного отчуждения земельных участков», попавших под действие указа Путина о «перечне приграничных территорий, на которых иностранцам запрещено владеть землей».

Дальше материалы будут передаваться в суд для принудительной перепродажи земли, либо передачи в госсобственность, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.

Президент РФ Владимир Путин год назад подписал указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований.

Указ вступил в силу. В свою очередь руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что в указе нет ничего удивительного, так как запрет на владение землей в зоне, прилегающей к границе, «является распространенной международной практикой».

Подавляющее большинство владельцев таких участков - граждане Украины.

«В этой связи с истечением сроков исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправлению ведется работа, направленная на подготовку материалов и передачи их в суд в части принудительной продажи или передачи в государственную или муниципальную собственность имущества, которое не может принадлежать иностранным гражданам в соответствии с действующим законодательством», - сказала Кулинич, слова которой приводит пресс-служба министерства.

При этом в пресс-службе уточнили, что сроки для добровольного отчуждения указанными земельными участками истекли.

«Однако это не запрещает проводить принудительное отчуждение земельных участков», - подчеркнули в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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