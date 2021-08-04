Владельцы земли и зданий в Ялте не платят налоги с многомиллиардной собственности

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Власти Ялты заставят заплатить налоги владельцев незарегистрированных до сих пор в госреестре земельных участков, а также зданий и помещений общей стоимостью в десятки миллиардов рублей.

Как пояснила на своей странице в социальных сетях глава местной администрации Янина Павленко, такую возможность предоставляет новый федеральный закон, который дает полномочия администрации выявлять правообладателей и регистрировать их права.

«Мы продолжаем очень большую работу по выявлению правообладателей земельных участков, зданий, сооружений и нежилых помещений по Большой Ялте. Суть в том, что они не всегда торопятся регистрировать свои права, а значит – платить налоги», – отметила градоначальница.

В качестве доказательства потерь местного бюджета Павленко привела «маленький пример с огромным количеством нулей». «Из 1200 земельных участков по Ялте, 200 имеют кадастровую стоимость 38 миллиардов рублей», – подчеркнула она.

Напомнив, что размер налогов на землю колеблется от 0,6 до 3% от кадастровой стоимости, глава администрации предложила ялтинцам самим оценить ущерб – посчитать суммы, которые не поступили в бюджет. По словам Павленко, «все это – наши непостроенные садики, школы и парки, неблагоустроенные территории».

Павленко уточнила, что федеральный закон, вступивший в силу нынешним летом, установил порядок работы с такой недвижимостью. «Выявлять правообладателей и регистрировать их права – теперь задача администрации», – заявила Павленко и призвала собственников незарегистрированных участков и зданий самостоятельно внести данные в ЕГРН.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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