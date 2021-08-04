Власть
В Ялте пообещали запустить новые автобусы по четырем маршрутам
Еще 27 новых автобусов выйдут к концу недели на маршруты №7 «Васильевка — 10-й микрорайон», №8 «10-й микрорайон — к/т Спартак», №9 «ул. Сеченова — пятый квартал», №24 «Поляна сказок — к/т Спартак».
Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
«На этот раз «первых ласточек» выпускает на рейс ООО «Евротранс» в рамках муниципальных контрактов. В целом в рамках муниципальных контрактов обслуживаются маршруты №12, №18, №21, №128, №133, №138 (ООО «Ялтабус»), №14, №103, №106, №109 (ООО «Ялтатрансавто»). А 1 августа ООО «Ялтатрансавто» выпустило новые автобусы по маршрутам №129 «Вещевой рынок — НБС (Тепличный комплекс)» и №130 «Вещевой рынок — НБС (колоннада)», — уточнила Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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