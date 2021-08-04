Происшествия
В Симферополе перевернулась «ГАЗель»: есть пострадавшие
В Симферополе на улице Генерала Васильева произошло ДТП с участием автомобилей BMW и «ГАЗель», пострадали два человека.
Об этом сообщает МВД России по РККрыму.
«Водитель легкового автомобиля BMW 520 совершал поворот налево. Водитель едущей сзади в попутном направлении грузовой «ГАЗели» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в BMW, после чего перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ГАЗель». На месте аварии работает наряд ГИБДД», - сообщают полицейские.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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