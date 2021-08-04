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Происшествия

В Симферополе перевернулась «ГАЗель»: есть пострадавшие

В Симферополе на улице Генерала Васильева произошло ДТП с участием автомобилей BMW и «ГАЗель», пострадали два человека.

Об этом сообщает МВД России по РККрыму.

«Водитель легкового автомобиля BMW 520 совершал поворот налево. Водитель едущей сзади в попутном направлении  грузовой «ГАЗели» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в BMW, после чего перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ГАЗель». На месте аварии работает наряд ГИБДД», - сообщают полицейские.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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