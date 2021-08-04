В Симферополе на пешеходном переходе сбили женщину

В Симферополе водитель автомобиля «ВАЗ» сбил женщину прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

«На улице Пролетарской на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на пешехода 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи», - сообщают в региональном МВД.

На месте работали сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе перевернулась «ГАЗель»: есть пострадавшие. В Симферополе на улице Генерала Васильева произошло ДТП с участием автомобилей BMW и «ГАЗель», пострадали два человека.

Водная стихия вырывала деревья и кружила машины в селе под Севастополем. Село Гончарное под Севастополем вновь рискует стать жертвой большой воды. Жители и волонтеры обнаружили – потоп, который случился в прошлом месяце, может иметь долгосрочные последствия, передают «Вести Севастополь».

Умер зампредседателя Госкомцен Крыма Юрий Новосад. На 62-м году жизни скоропостижно скончался первый заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Юрий Новосад.

Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП. В Крыму в результате ДТП погибла учительница скандальной школы в Керчи, где нескольких педагогов уволили после выпускного.