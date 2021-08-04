Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +26
море +27

Происшествия

В Симферополе на пешеходном переходе сбили женщину

В Симферополе водитель автомобиля «ВАЗ» сбил женщину прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

«На улице Пролетарской на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на пешехода 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи», - сообщают в региональном МВД.

На месте работали сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе перевернулась «ГАЗель»: есть пострадавшие. В Симферополе на улице Генерала Васильева произошло ДТП с участием автомобилей BMW и «ГАЗель», пострадали два человека.

Водная стихия вырывала деревья и кружила машины в селе под Севастополем. Село Гончарное под Севастополем вновь рискует стать жертвой большой воды. Жители и волонтеры обнаружили – потоп, который случился в прошлом месяце, может иметь долгосрочные последствия, передают «Вести Севастополь».

Умер зампредседателя Госкомцен Крыма Юрий Новосад. На 62-м году жизни скоропостижно скончался первый заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Юрий Новосад.

Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП. В Крыму в результате ДТП погибла учительница скандальной школы в Керчи, где нескольких педагогов уволили после выпускного.

Странности
В Крыму нашли 19-летнего новорожденного

В Крыму нашли 19-летнего новорожденного

Крымским судом установлен факт рождения 19-летнего парня.

Курорт
«Совок для стариков»: пенсионеры - основные отдыхающие в Крыму

«Совок для стариков»: пенсионеры - основные отдыхающие в Крыму

Курорты Крымского полуострова — не для молодежи. К такому выводу пришел российский тревел-блогер.

Власть
Раскрыта тайна исполинских столбов в севастопольском море под Балаклавой

Раскрыта тайна исполинских столбов в севастопольском море под Балаклавой фото

Таинственные столбы, возникающие в различных местах Балаклавской бухты и вызывающие самые разные предположения о своем происхождении, оказались шахтами самоподъемной платформы, ведущей геологоразведку морского дна в ходе подготовки к строительству яхтенной марины.

Актуальные темы

«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым

Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.

1 августа

Происшествия
Одного из братьев-танцоров из Евпатории обвинили в совращении школьниц

Одного из братьев-танцоров из Евпатории обвинили в совращении школьниц

В деле братьев Станишевских из Евпатории, которых подозревают в развращении малолетних, появились новые подробности. В уголовных делах против Олега и Игоря фигурирует три пострадавших, которые были признаны потерпевшими.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации