Власть
В Севастополе прокуратура утверждает, что предприниматели не платят за аренду в здании школы
В здании «Севастопольской музыкальной школы № 6» в селе Верхнесадовое четыре предпринимателя осуществляют коммерческую деятельность без внесения арендной платы, утверждает прокуратура города.
«Установлено, что учреждение дополнительного образования располагается во встроенных помещениях здания по ул. Севастопольская, д. 66А, переданных департаментом по имущественным и земельным отношениям школе в оперативное управление. При этом в том же здании без правовых оснований с 2014 года осуществляют коммерческую деятельность 4 предпринимателя», – говорится в сообщении.
Сообщается, что для ведения торговли и оказания услуг предприниматели используют помещения, принадлежащие городу, в отсутствие договорных отношений с департаментом по имущественным и земельным отношениям и без внесения в бюджет города соответствующей оплаты.
По данным ведомства, прокуратура от руководителя указанного департамента «устранить выявленные нарушения» и «принять меры по контролю за использованием имущества города и взысканию платы за его фактическое использование».
Комментарии представителей указанного департамента относительно претензий прокуратуры отсутствуют, как и самих предпринимателей, имена которых в сообщении надзорного ведомства не указаны.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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