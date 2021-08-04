В Севастополе прокуратура утверждает, что предприниматели не платят за аренду в здании школы

В здании «Севастопольской музыкальной школы № 6» в селе Верхнесадовое четыре предпринимателя осуществляют коммерческую деятельность без внесения арендной платы, утверждает прокуратура города.

​«Установлено, что учреждение дополнительного образования располагается во встроенных помещениях здания по ул. Севастопольская, д. 66А, переданных департаментом по имущественным и земельным отношениям школе в оперативное управление. При этом в том же здании без правовых оснований с 2014 года осуществляют коммерческую деятельность 4 предпринимателя», – говорится в сообщении.

Сообщается, что для ведения торговли и оказания услуг предприниматели используют помещения, принадлежащие городу, в отсутствие договорных отношений с департаментом по имущественным и земельным отношениям и без внесения в бюджет города соответствующей оплаты.

По данным ведомства, прокуратура от руководителя указанного департамента «устранить выявленные нарушения» и «принять меры по контролю за использованием имущества города и взысканию платы за его фактическое использование».

Комментарии представителей указанного департамента относительно претензий прокуратуры отсутствуют, как и самих предпринимателей, имена которых в сообщении надзорного ведомства не указаны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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