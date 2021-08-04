В Севастополе фальшивых денег стало меньше на треть

За шесть месяцев текущего года число выявленных в Севастополе поддельных банкнот по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сократилось на 34%, сообщили в пресс-службе Севастопольского отделения Центрального банка России.

«В первом полугодии 2021 года на территории Севастополя банки выявили двадцать одну фальшивую банкноту. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число подделок снизилось на 34,4%», – отмечается в сообщении.

Эксперты отмечают, что чаще всего встречаются поддельные купюры номиналом 5 000 рублей. В этом году таких фальшивок обнаружено четырнадцать. А вот поддельная банкнота в 2 000 рублей выявлена всего одна. Из оборота также изъяты банкноты номиналом 1000 и 200 рублей, каждой по три штуки. Иностранные фальшивки тоже встречаются, но еще реже: за полгода их было обнаружено всего две, это купюры по 100 долларов США.

Ранее в Севастопольском отделении ЦБР отмечали, что последние несколько лет в городе наблюдается тенденция к сокращению числа поддельных наличных денег, что обусловлено высоким уровнем защищенности российских банкнот.

Эксперты обращают внимание на то, что самостоятельно проверить подлинность банкнот можно, если проверять как минимум три «защиты»: водяные знаки, микроперфорацию и защитную нить. Именно их постоянно стараются усовершенствовать во избежание появления денежных суррогатов. Но если даже после тщательной проверки сомнения в подлинности остаются, сбывать такие деньги не следует, подчеркивает заместитель управляющего Севастопольского отделения ЦБ РФ Александр Гроздев.

«Не пытайтесь такую банкноту сбыть кому-либо – это противозаконно. Сдайте ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами, или в органы внутренних дел», – сказал Гроздев.

Он отметил, что узнать подробнее о признаках подлинности купюр можно на сайте Центробанка в разделе «Наличное денежное обращение» или установив мобильное приложение «Банкноты Банка России».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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