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Курортный сезон

В отелях Ялты не осталось мест

В отелях Ялты не осталось мест

фото © Новости Крыма

Турпоток в Ялту восстановился почти на 100%. Свободных мест в объектах размещения на начало августа уже практически нет, сообщила руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

— Загрузка по Большой Ялте приближается к 100%. Сейчас сюда поехала другая целевая аудитория. Поехали для отдыха познавательного, для отдыха пляжного, — рассказала Стамбульникова.

Стоимость номера в отелях и гостевых домах Ялты в зависимости от локаций сегодня стартует от 4 тысяч рублей в сутки, в прибрежных поселках – от 2,5-3 тысяч рублей, — передает КП-Крым.

Некоторого снижения турпотока, по прогнозам эксперта, следует ожидать лишь к концу августа, когда полуостров начнут покидать семьи с детьми школьного возраста.— Обычно к концу августа загрузка падает до 90%, может быть 85% в зависимости от района, — рассказала Наталья Стамбульникова.

После падения спроса на отдых в результате сильных ливней и вызванного ими наводнения в июне, туристический сезон в Ялте оказался на грани срыва. Отдыхающие хлынули в наименее пострадавшие от стихии регионы. Особо популярным стало западное побережье Крыма. Но уже к середине июля загрузка ялтинских отелей стала приближаться к 75%.

Но не только стихия отпугнула отдыхающих. Введенные в Крыму коронавирусные ограничения в части запрета ночной работы клубов, баров и ресторанов внесли свою лепту в число отдыхающих в Ялте «тусовщиков». Им на смену в жемчужину Крыма отправились любители традиционного пляжного отдыха.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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