В МИД России хотят, чтобы президент Зеленский «покаялся перед народом Крыма»

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В МИД России отреагировали на воспоминания президента Украины Владимира Зеленского о Крыме, а также его слова о том, что полуостров «никогда не будет русской территорией».

Через свое представительство в Крыму российское внешнеполитическое ведомство указало на условие, при котором, возможно, он сможет посетить Крым.

«Мы рады, что Советский Крым оставил неизгладимое впечатление на Зеленского. Возможно, когда-нибудь мы будем готовы принять его в российском Крыму, чтобы напомнить вкус песчаного рапана, но только после того, как он покается перед народом «Крыма и Донбасса» в своих преступлениях», – говорится в твиттер-сообщении представительства МИД России.

Реакции Владимира Зеленского или Офиса президента Украины на это пока не последовало.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что «деоккупация Крыма является лишь вопросом времени».

«Крым никогда не будет русской территорией. Нельзя голову прошить (крымским) татарам и сказать «вас здесь не было», «депортацию придумали». Это невозможно. Да хоть перепишите историю, хоть города переназовите. Все они вернуться к себе домой. Это лишь вопрос времени», – сказал Зеленский.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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