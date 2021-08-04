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Происшествия

В Крыму завершили расследование уголовного дела из-за гибели трех сотрудников конвойной службы

17:32 среда, 4 августа 2021

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кировского района Республики Крым, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибло трое сотрудников конвойной службы.

Установлено, что  житель Кировского района за рулем автомобиля «Шкода Октавиа», двигаясь от села Приветное в сторону п.г.т. Кировское, допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении велосипедом под управлением 62-летненго местного жителя. Затем водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем ОМВД России по Кировскому району, в котором находились пятеро человек. В результате аварии погибли трое стражей порядка. Еще четверо участников автокатастрофы – водитель «Шкоды», велосипедист, сотрудник конвойной службы и перевозимый им осужденный гражданин были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Согласно заключению экспертов, рулевое управление и рабочая тормозная система автомобиля на момент происшествия находились в работоспособном состоянии; водитель «Шкоды» располагал технической возможностью предотвратить наезд на велосипедиста путем своевременного применения им экстренного торможения и соблюдения имеющегося бокового интервала и дистанции. Техническая возможность предотвратить столкновение с автомобилей ВАЗ-217030 заключалась в выполнении водителем «Шкоды» требований п. 8.1.и п. 10.1. Правил дорожного движения Российской Федерации, для чего помех технического характера. Согласно экспертизе, не усматривалось.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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