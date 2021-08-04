В Крыму за сутки выявили 361 случай коронавируса

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За 2 августа на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 3 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 271 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 88 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4531 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 406 человек, выздоровевших за весь период – 51 513 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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