В Крыму резко выросло количество умерших от коронавируса

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За минувшую неделю в Крыму от коронавируса умерли 79 человек.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил глава РК Сергей Аксенов.

На прошлой неделе было зафиксировано 53 случая.

«За эту неделю подтверждено 2644 случая новой коронавирусной инфекцией, 1326 случаев внебольничной пневмонии, к сожалению зарегистрировано 79 летальных случаев», - рассказал Аксенов.

В свою очередь глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская назвала ситуацию с заболеваемостью в Крыму нестабильной.

«Антирекордным на этой неделе стал уровень смертности, при этом 20 % - лица, не достигшие 65 лет. Из них обратившихся позже второго дня за медпомощью – 84%», - сказала Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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