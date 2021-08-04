В Крыму почти закончились койки для больных COVID

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Ситуация с количеством свободных коек для больных с коронавирусом в Крыму остается достаточно сложной, на сегодняшний день сформирован запас в размере 15% от общего количества.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«У нас ситуация остается напряженной. Свободный коечный фонд есть, но мы не выделяем слишком большой резерв, поскольку и так выделено много коек под больных коронавирусом. Но, порядка 15% мы стараемся держать запаса. В цифрах это 500 коек: всего 3700 коек, из которых загружено 3200. У нас есть резерв, но это сильно бьет по оказанию плановой помощи. Мы же не из воздуха берем эти койки», - объяснил замминистра здравоохранения РК.

Он отметил, что остается неизменным решение властей не использовать многофункциональный медицинский центр им. Н. А. Семашко.

«Он был построен под оказание специализированной высокотехнологической помощи. Кощунственно его использовать в узкой специализации. Это единственный такой центр в Крыму», - подчеркнул Лясковский.

По его словам, сейчас ситуация такова, что количество выписанных больных примерно равно количеству поступающих на госпитализацию.

«Сейчас ежедневно регистрируется порядка 150-200 госпитализаций и примерно такое же количество выписок. Мы надеемся, что пойдет снижение, в идеале – более 20% свободного коечного фонда, но это пока не реально», - пояснил замглавы Минздрава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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