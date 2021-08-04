В Крыму нашли 19-летнего новорожденного

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Крымским судом установлен факт рождения 19-летнего парня.

Такая ситуация возникала из-за того, что мать ребенка не обращалась за свидетельством о рождении в органы ЗАГСа, сообщили в пресс-службе Красноперекопского районного суда.

«В мае 2002 года в родильное отделение Армянска поступила жительница Красноперекопского района, у которой не было паспорта. Она родила мальчика. Но при оформлении медицинских документов женщина указала фамилию своего сожителя. За получением свидетельства о рождении ребенка в органы ЗАГСа она не обращалась, поскольку ее паспорт был утерян», — пояснили в пресс-службе.

При этом в школу ребенок пошел только 1 сентября 2019 года, когда ему уже было 18 лет. Факт рождения парня в суде подтвердили мать и ее сожитель, с которыми он проживал с рождения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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