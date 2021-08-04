В Крыму банда налетчиков пойдет за решетку за грабеж стариков

В Симферополе приговорили к тюремным срокам банду налетчиков, о вынесении приговора Киевским районным судом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как пояснили в ведомстве, банда из шести человек промышляла грабежом пенсионеров. Мужчины проникали в дома и квартиры к пожилым людям и, угрожая расправой, обчищали беспомощных симферопольцев, забирая все, что имело ценность.

«Кроме того в феврале 2019 года осужденные, действуя в составе организованной группы, проникли на территорию торговой базы, где, применив угрозы и насилие, опасное для здоровья потерпевшего – охранника, подавили его волю к сопротивлению и проникли в офисное помещение, откуда похитили сейф с денежными средствами», - добавили в пресс-службе ведомства.

В итоге на скамью подсудимых компания села с целым «букетом» статей: грабеж с незаконным проникновением организованной группой, покушение на кражу в особо крупном размере с незаконным проникновением, разбой с угрозой применения насилия, опасного для здоровья и жизни, и с применением насилия с оружием. Один из участников банды также заработал статью о незаконном хранении и приобретении психотропных веществ.

«С учетом позиции государственного обвинения осужденным с учетом их роли в содеянном назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Одному из осужденных также назначен штраф в размере 20 тысяч рублей», - пояснили в прокуратуре, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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