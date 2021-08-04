Происшествия
В Керчи пьяный мужчина упал в реку и захлебнулся
В Керчи пьяный мужчина утонул в реке.
Следком по инциденту проводил проверку.
«При очевидцах нетрезвый мужчина шел вдоль канала, упал, захлебнулся», — рассказали в пресс-службе Следкома РФ по РК и Севастополю.
Следственным комитетом РФ по Крыму и Севастополю проводилась проверка.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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