Власть
В Евпатории ремонтируют дорожное покрытие на центральной улице
Из-за ремонта движение транспорта по центральной улице Кирова в Евпатории затруднено.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава городской администрации Роман Тихончук.
«Сегодня дорожная служба МУП «Экоград» приступила к ремонту ул. Кирова. Рабочие проводят фрезеровку старого покрытия. Водителям нужно обратить внимание, что в связи с ремонтом движение по улице будет затруднено», — уточнил он.
Также рабочие МБУ «Порядок» продолжают наносить разметку пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей. В частности, краску обновили на центральной улице Дмитрия Ульянова.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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