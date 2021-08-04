В Евпатории ремонтируют дорожное покрытие на центральной улице

Из-за ремонта движение транспорта по центральной улице Кирова в Евпатории затруднено.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава городской администрации Роман Тихончук.

«Сегодня дорожная служба МУП «Экоград» приступила к ремонту ул. Кирова. Рабочие проводят фрезеровку старого покрытия. Водителям нужно обратить внимание, что в связи с ремонтом движение по улице будет затруднено», — уточнил он.

Также рабочие МБУ «Порядок» продолжают наносить разметку пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей. В частности, краску обновили на центральной улице Дмитрия Ульянова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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